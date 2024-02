Slittino naturale, successo di Matthias e Peter Lambacher nella tappa della Val di Giovo

Inizia nel migliore dei modi il fine settimana di Coppa del Mondo organizzata in Val di Giovo (Bolzano) che da domani assegnerà i titoli europei. La prima gara in programma era il doppio ed è arrivato il primo successo italiano con Matthias e Peter Lambacher con il tempo di 57.19.

Al secondo posto, a 46 centesimi di distacco, gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger, mentre in terza posizione il secondo duo italiano, composto da Tobias Paur e Andreas Hofer a 90 centesimi.

Quarta posizione per gli slovacchi Peter e Dominik Neupauer a 2.19, quinta posizione per i tedeschi Bine Mekina e Simon Dietz a 2.40. Sesta posizione per i cechi Tomas Hasek e David Rydl a 4.13.