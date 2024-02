Slittino naturale, dominio italiano agli Europei della Val di Giovo. Oro per Lanthaler, Pigneter e staffetta

Si chiudono con un vero e proprio trionfo per l’Italia i Campionati Europei di slittino su pista naturale 2024 che si sono disputati in Val di Giovo. Sulla pista altoatesina, infatti, i nostri portacolori hanno fatto percorso netto dominando la scena in ogni specialità. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose.

Nella gara femminile l’Italia piazza tre atlete nelle prime 4 posizioni. Evelin Lanthaler centra la medaglia d’oro con il tempo complessivo di 1:46.67 (53.22 nella prima manche e 53:45 nella seconda) con un vantaggio di ben 2.36 secondi sulla austriaca Riccarda Ruetz (54:22 e 54:81) mentre completa il podio la nostra Jenny Castiglioni a 2.57 (54:75 e 54:49). Quarta posizione per Nadine Staffler a 2.90 (54:57 e 55:00), mentre al quinto posto troviamo l’austriaca Tina Unterberger a 2.92, davanti alla connazionale Hannah Nagele a 3.36. Settima un’altra italiana, Tina Stuffer a 3.38.

L’Italia domina anche nella prova a staffetta. La solita Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter hanno chiuso con il tempo di 1:51.70 (56.00 per la prima, 55:70 per il secondo) con 1.93 secondi di vantaggio sull’Austria (Riccarda Ruetz e Michael Scheikl), mentre la medaglia di bronzo va alla Germania (Lisa Walch e Bine Mekina) in 1:54.48. Quarta la Svizzera (Seline Wyss e Stefan Federer) in 1:59.24, mentre la Polonia non ha completato la propria gara.

Il trionfo azzurro prosegue con la prova di singolo maschile. Quattro azzurri nelle prime cinque posizioni. La medaglia d’oro finisce sul collo di Patrick Pigneter che completa la sua gara con il tempo complessivo di 1:46.42 (prima manche 52:70, seconda in 53:72) con 17 centesimi di vantaggio sull’austriaco Michael Scheikl (52:79 e 53:80) mentre completa il podio il nostro Fabian Brunner a 18 (52:85 e 53:75). Quarta posizione per Daniel Gruber (53:23 e 54:26) a 1.07, mentre è quinto Florian Clara a 1.23 (53:20 e 54:44). Sesta posizione per l’austriaco Miguel Brugger a 1.37.