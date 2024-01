Slittino, la Nations Cup di Igls vede avanzare tutti gli italiani. Sandra Robatscher svetta tra le donne.

Si sono disputate le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Igls-Innsbruck (Austria) della Coppa del Mondo di slittino 2024. Ottime notizie per i colori azzurri con tutti i nostri portacolori che hanno staccato il pass per le gare del fine settimana.

Nella gara femminile, ottimo guizzo di Sandra Robatscher. L’azzurra, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo in 39.972 davanti alla padrona di casa Barbara Allmaier (+0.074) e le altre due italiane Verena Hofer (+0.080) e Nina Zöggeler (+0.111), terza e quarta, mentre Annalena Huber ha chiuso con il 15esimo tempo (+0.431) centrando a sua volta la qualificazione.

Nella prova di singolo maschile la migliore prestazione porta la firma dello slovacco Jozef Ninis in 50.255, secondo il lettone Gints Berzins a 23 millesimi, terzo l’ucraino Andriy Mandziy a 71, quindi quarto il nostro Lukas Peccei a 105, mentre è quinto Alex Gufler a 166. Decimo Leon Felderer a 254. Gli azzurri avanzano tutti verso le gare del weekend.

Nel doppio femminile non erano al via equipaggi italiani (il miglior tempo lo ha fissato il duo lettone composto da Marta Robezniece e Kitija Bogdanova). Stesso discorso nel doppio maschile, con il tempo di riferimento messo a segno dagli statunitensi Dana William Kellogg e Frank Ike.

