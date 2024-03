Slittino: la Coppa del Mondo si conclude con il team relay vinto dalla Germania a Sigulda. Italia quarta

Ultima gara per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2023-2024: la stagione si è conclusa in quel di Sigulda con la prova a squadre, il team relay, che è andato ovviamente al Paese dominatore della disciplina, la Germania.

Ad imporsi, nonostante l’assenza di Max Langenhan, sono Anna Berreiter, Wendl/Arlt, Felix Loch e Degenhardt/Rosenthal con il tempo finale di 2:57.516.

Seconda posizione per la Lettonia padrona di casa che si è arresa solamente di 141 millesimi, molto più staccati invece gli Stati Uniti in terza piazza ad oltre un secondo. Crolla l’Austria con l’errore di Lisa Schulte in apertura.

L’Italia è quarta, a oltre sei decimi dal podio: in casa azzurra schierati Nina Zoeggeler, Rieder/Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer.