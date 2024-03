Slittino, Dominik Fischnaller chiude un anno difficile con un amaro 4° posto a Sigulda

Non arriva il secondo podio stagionale per Dominik Fischnaller. Va in archivio, almeno a livello individuale, una stagione da dimenticare per l’altoatesino in Coppa del Mondo che, ricordiamo, era reduce dal titolo clamoroso conquistato l’anno scorso. Una sola top-3 nel massimo circuito internazionale è troppo poco per il nostro talento.

Nell’ultimo individuale maschile Fischnaller era al comando in quel di Sigulda in una gara molto particolare, visto che è stata divisa nell’arco di due giorni. Nella run decisiva l’azzurro però ha perso tre posizioni chiudendo ai piedi del podio, quarto, a 286 millesimi dalla vetta e quattro centesimi dalle medaglie.

A vincere è il padrone di casa Kristers Aparjods che si esalta davanti al proprio pubblico chiudendo con il tempo di 1’35”169. Battuti Felix Loch, due volte vincitore settimana scorsa, di 146 millesimi, e l’austriaco Nico Gleirscher. Ricordiamo l’assenza di Max Langenhan, già ufficialmente campione della sfera di cristallo.

Lontani gli altri italiani: diciassettesimo Leon Felderer, ventesimo Alex Gufler.