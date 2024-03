Slittino, Julia Taubitz crolla nella seconda manche e Elīna Ieva Vītola vince in casa a Sigulda

Julia Taubitz si prende un turno di riposo, va in vacanza in maniera anticipata e, dalla prima posizione di metà gara, crolla addirittura in nona posizione. La gara di singolo femminile della tappa di Sigulda #2 (Lettonia) valevole come nono ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024 va quindi alla padrona di casa Elina Ieva Vitola.

La classifica finale della Coppa del Mondo quindi vede il trionfo della 27enne fuoriclasse teutonica che centra la quarta Sfera di Cristallo della sua carriera con la bellezza di 1034 punti contro i 791 di Anna Berreiter ed i 742 di Madeleine Egle.

La Lettone Elina Ieva Vitora conquista la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo in singolo dopo St. Moritz 2021 e la sesta complessiva viste le 4 vittorie nelle gare a squadre. Dopo il secondo crono nella prima discesa, la padrona di casa ha messo a segno un 41.491 che ha portato il suo tempo complessivo a 1:23.176 vincendo la gara con 74 millesimi sulla tedesca Anna Berreiter (41.503). Completa il podio la sua connazionale Merle Fraebel (41.472) a 115.

Quarta posizione per la statunitense Ashley Farquharson (41.510) a 149 millesimi, quinta per la lettone Sigita Berzina (41.510) a 186, mentre è sesta l’austriaca Lisa Schulte (41.567) a 203.

Settima posizione per la lettone Kendija Aparjode (41.636) a 222 millesimi, ottava l’austriaca Madeleine Egle (41.619) a 372 millesimi, nona Julia Taubitz (42.088) a 399, quindi decima la statunitense Emily Sweeney (41.821) a 436. Lontane le italiane. Chiude in 13a posizione Verena Hofer (41.771) a 539 millesimi dalla vetta, mentre è 14a Nina Zoeggeler (41.754) a 565.