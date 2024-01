Slittino, David Gleirscher batte Langenhan ed è campione del mondo nella sprint. 13° Dominik Fischnaller

David Gleirscher si è aggiudicato la medaglia d’oro nella prova di sprint singolo maschile ai Campionati Mondiali 2024 di Altenberg (Germania). Sul budello teutonico la 52a edizione della manifestazione iridata si è aperta con le prove sprint e, soprattutto con pioggia e temperature elevate (7.3°) che hanno condizionato il ghiaccio.

Dopo le prime due prove sprint odierne (medaglie d’oro per Julia Taubitz nella gara di singolo femminile e per la Lettonia nel doppio maschile) l’austriaco David Gleirscher ha regalato il primo titolo alla sua Nazione. Il classe 1994 ha fatto segnare il tempo di 33.001 precedendo per appena 70 millesimi il tedesco Max Langenhan, grande favorito della vigilia, mentre completa il podio il lettone Kristers Aparjods a 123.

Manca le medaglie per 40 millesimi il tedesco Felix Loch, quarto in 33.164, quindi dalla quinta alla settima posizione troviamo altri tre austriaci. Iniziamo con Wolfgang Kindl quinto a 238 millesimi dalla vetta, quindi è sesto Nico Gleirscher a 259, mentre è settimo Jonas Mueller a 274.

Ottavo lo slovacco Jozef Ninis a 349 millesimi, nono lo statunitense Tucker West a 396, mentre completa la top10 il lettone Gints Berzins a 441. Si ferma in 13a posizione il nostro Dominik Fischnaller con il tempo di 33.799 a 798 millesimi da David Gleirscher. Per l’altoatesino prova davvero da dimenticare, nella quale non ha mai dato la sensazione di poter lottare per qualcosa di importante.

