Slittino, Mondiali 2024: Julia Taubitz d’oro nella sprint al femminile. Sesta Sandra Robatscher

La Germania trova il primo oro nei Mondiali di slittino casalinghi in quel di Altenberg. Julia Taubitz era la favorita e non ha sbagliato: l’anno scorso aveva perso il titolo per solo un millesimo, questa volta agguanta l’oro nella sprint del singolo femminile.

37.702 per la teutonica che ha dominato la prova, battendo la sorpresa elvetica Natalie Maag, argento, staccata di 72 millesimi. Terza piazza per la lettone Elina Vitola, a 111 millesimi.

In casa Italia ottima la prova di Sandra Robatscher che, a mano a mano, sta continuando a progredire nel corso di questa stagione: sesta piazza per l’altoatesina a 170 millesimi dalla vetta, meno di 60 dal podio.

Più staccate le altre azzurre: 12ma Verena Hofer, 15ma Nina Zoeggeler. Tra le delusioni di giornata sicuramente Madeleine Egle, solo nona.

