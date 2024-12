Slittino: la Coppa del Mondo si sposta a Igls, Italia in cerca di rivincite

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Ci si sposta dalla Norvegia all’Austria, precisamente in quel di Innsbruck, sul noto budello di Igls. In programma oltre alle gare classiche questa volta non le prove miste singole, ma il team relay.

Sul catino che fino a qualche mese fa era di casa (a breve però ci sarà la nuova pista di Cortina in vista delle Olimpiadi), l’Italia va a caccia di un riscatto dopo un debutto non troppo convincente a Lillehammer. Dominik Fischnaller vinse nel 2015 in terra austriaca, ha colto anche due bronzi mondiali nel 2017: l’azzurro proverà a tornare sul podio. Occhio soprattutto ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer che in due anni hanno conquistato tre podi ad Igls nel doppio femminile (manca però ancora la vittoria).

Da seguire gli austriaci nel singolo maschile che in casa l’anno scorso diedero spettacolo: Jonas Müller e Nico Gleirscher vogliono di nuovo sorprendere il possibile dominatore della stagione, Max Langenhan. Discorso simile nella stessa disciplina al femminile con Madeleine Egle che vuole stupire rispetto a Julia Taubitz.

I doppi vedono Steu/Kindl partire da favoriti (a lanciare la sfida i lettoni Bots/Plume) e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal tra le donne.