Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Ho fatto una gara intelligente, viaggio senza punti di riferimento in questi giorni”

Federico Pellegrino tiene alta ancora una volta da solo la bandiera dello sci di fondo italiano e sfodera una buona prestazione nell‘inseguimento di 20 km a tecnica libera di Dobbiaco, valevole come terzo e ultimo atto della tappa inaugurale del Tour de Ski 2024. L’azzurro, partito nono con un distacco di 1’24” dalla testa, ha confermato la sua posizione anche all’arrivo recuperando terreno però nei confronti del leader (1’08” dal vincitore norvegese Amundsen) e chiudendo in scia al gruppone in lotta per il podio.

“Ho disputato una gara intelligente. Ho preferito non rispondere agli scatti di chi guidava il mio gruppetto andando regolare, e alla fine sono riuscito a rientrare senza perdere tempo. Viaggio un po’ senza punti di riferimento in questi primi giorni di gare perché non conoscevo appieno la mia condizione e ogni tappa scopro qualcosa di nuovo, adesso pensiamo a recuperare le forze in vista della sprint di mercoledì a Davos“, le dichiarazioni del 33enne valdostano alla FISI.

Pellegrino a questo punto mette dunque nel mirino la sprint in tecnica libera di Davos (prevista mercoledì 3 gennaio) per ottenere un risultato di prestigio che gli consentirebbe probabilmente di salire virtualmente in zona podio nella classifica generale del 18° Tour de Ski.

Foto: Lapresse

