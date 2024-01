Sci di fondo, Federico Pellegrino 5° a Oberhof dietro i norvegesi. Fantastica top10 per Elia Barp!

Attori in gran parte diversi, ma identico risultato: la 20 km tc mass start maschile della tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena ad Oberhof, in Germania, così come la sprint tc di ieri, registra il poker norvegese, ed a vincere è ancora Erik Valnes, primo davanti ai connazionali Martin Loewstroem Nyenget, secondo, Paal Golberg, terzo, e Mattis Stenshagen, quarto.

Il primo dei non norvegesi è Federico Pellegrino, quinto, ma va sottolineato anche l’ottimo decimo posto di Elia Barp. A punti tutti gli altri azzurri in gara, ovvero Dietmar Noeckler, 28°, Simone Daprà, 30°, Giandomenico Salvadori, 42°, e Davide Graz, 48°.

Ritmo blando e la selezione arriva da dietro, con il plotone di 70 atleti al via che si sfoltisce pian piano. Pur senza azioni degne di nota, dopo circa tre quarti di gara la scrematura porta ad un gruppo di testa di 25 elementi, che include gli azzurri Federico Pellegino ed Elia Barp. Il forcing arriva nell’ultimo dei sei giri previsti, ma l’azione entra davvero nel vivo soltanto a ridosso dell’ultimo chilometro.

Bravo e lesto Federico Pellegrino, sempre davanti, a cogliere l’azione decisiva con 9 atleti in testa, mentre non tiene le code dei migliori Elia Barp, che è costretto a guidare il gruppo inseguitore. Il lungo rettilineo finale viene approcciato da Pellegrino in posizione da podio, ma la rimonta dell’onda norvegese è inesorabile, ed arriva così un nuovo poker norvegese.

La lunga volata viene dominata da Erik Valnes, che vince in 46’03″0, ma che a fine gara riceve un cartellino giallo per violazione delle tecnica classica. Alle sue spalle i connazionali Martin Loewstroem Nyenget, secondo a 0″9, Paal Golberg, terzo a 1″6, e Mattis Stenshagen, quarto a 1″7. Federico Pellegrino è quinto a 2″1, davanti al finlandese Perttu Hyvarinen, sesto a 2″2, mentre chiudono il gruppo di testa lo svedese William Poromaa, settimo a 2″4, il canadese Antoine Cyr, ottavo a 2″5, e l’altro finlandese Ristomatti Hakola, nono a 2″7.

La volata del gruppo inseguitore viene vinta dall’azzurro Elia Barp, decimo a 7″0, mentre si erano staccati nelle prime fasi di gara gli altri italiani, comunque bravi ad andare tutti a punti. Dietmar Noeckler è 28° a 1’12″5, mentre Simone Daprà è 30° a 1’15″0, più indietro Giandomenico Salvadori, 42° a 2’09″4, e Davide Graz, 48° a 2’40″3.

Foto: LaPresse