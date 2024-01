Sci alpino: stagione finita per Corinne Suter dopo la caduta a Cortina

In una giornata devastante per le atlete in quel di Cortina d’Ampezzo, sulla pista che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, ad averne la peggio è stata sicuramente Corinne Suter.

Parlando di Cinque Cerchi, purtroppo per la campionessa olimpica in carica la stagione è terminata anzitempo proprio sulla pista che assegnerà tra due anni le medaglie.

Bruttissima caduta per l’elvetica nella discesa libera di Coppa del Mondo che le è costata la rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del medico di Swiss Ski Walter O. Frey: “Corinne verrà operata domani mattina alla Clinica Hirslanden. Se la guarigione procede come previsto, potrà tornare a gareggiare normalmente il prossimo inverno”.

Foto: Lapresse