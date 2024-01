Sci alpino, Mikaela Shiffrin teme Federica Brignone: cambia programma e intensifica le gare

Mikaela Shiffrin ha inforcato nello slalom di Kranjska Gora. Un evento decisamente molto raro per la fuoriclasse statunitense, che non commetteva un errore di questo tipo in Coppa del Mondo da due anni, quando sbagliò proprio sulla pista Podkoren (poco dopo fallì anche alle Olimpiadi di Pechino 2022). L’americana era reduce dal trionfo di Lienz tra i rapid gates ed era indubbiamente la grande favorita della vigilia, ma in terra balcanica non è sembrata pimpante: dopo il nono posto di ieri in gigante, oggi accusava già un ritardo di 43 centesimi dalla slovacca Petra Vlhova dopo il primo intermedio.

La nativa di Vail ha marcato uno zero decisamente insoluto per la sua caratura agonistica, ma resta comunque al comando della classifica generale con 929 punti all’attivo e un vantaggio di 207 punti su Vlhova e di 232 lunghezze sulla nostra Federica Brignone, dopo la disputa di 16 eventi sui 43 in programma. Mikaela Shiffrin sembra però avere un po’ di paura e non dorme sonni tranquilli, temendo che Federica Brignone possa mettere del pepe nella corsa verso la conquista della Sfera di Cristallo.

Tradizionalmente la 28enne non prende parte al fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee (si è presentata soltanto il 12 gennaio 2020 per la combinata poi vinta proprio dalla valdostana, non portando a termine il superG), una tappa che di solito salta in blocco, ma quest’anno ha deciso di timbrare il cartellino anche nella località austriaca. La fuoriclasse a stelle e strisce potrebbe aver pensato al rischio di essere avvicinata, o magari anche sorpassata, dall’azzurra al termine del fine settimana del 12-14 gennaio: il programma prevede la disputa di due superG (uno è il recupero di quello cancellato a St. Moritz) e di una discesa libera.

Si è trattato di un cambio di programma vero e proprio, perché anche all’inizio di questa stagione non era prevista la trasferta di Altenmarkt per la statunitense. A questo punto Federica Brignone dovrà essere brava a sfruttare le prossime tre gare veloci per provare a fare vacillare le certezze di Mikaela Shiffrin, che comunque ha tutte le carte in regola per stare davanti all’azzurra anche tra superG e discesa. Dopo Altenmarket si potrebbe tracciare un primo vero bilancio della situazione, anche se lo slalom di Flachau (16 gennaio) rappresenterà un’occasione favorevole all’americana prima di slalom e gigante a Jasna (20-21 gennaio), che anticiperanno le gare italiane (due discese e un superG a Cortina d’Ampezzo il 26-28 gennaio, il gigante di Kronplatz il 30 gennaio).

Foto: Lapresse

