Sci alpino, Malorie Blanc vince l’oro nel superG dei Mondiali juniores. Ottava Matilde Lorenzi

Dopo aver perso la medaglia d’oro in discesa per un solo centesimo, Malorie Blanc si riscatta e domina il superG femminile dei Mondiali juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil. La svizzera ha inflitto distacchi pesanti a tutte le avversarie con solamente l’austriaca Viktoria Buergler che è riuscita a rimanere sotto il secondo, prendendosi l’argento e chiudendo alle spalle dell’elvetica con 47 centesimi di ritardo.

Medaglia di bronzo per l’austriaca Nicole Eibl (+1.14), che ha preceduto la connazionale Valentina Rings-Wanner (+1.22) a completare comunque un ottimo risultato per la squadra austriaca. Quinte a pari merito la tedesca Katharina Lechner e la francese Garance Meyer (+1.52) davanti alla svizzera Isabella Pedrazzi (+1.59).

La migliore delle azzurre è stata Matilde Lorenzi, che ha concluso in ottava posizione a 1.60 di ritardo dalla vetta. Completano la top-10 la norvegese Madeleine Sylvester-Davik (+1.61) e la svizzera Stefanie Grob (+1.67). Undicesima l’altra azzurra in gara, Sara Thaler (+1.68).

Foto: LaPresse