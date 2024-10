Tragedia nello sci alpino: Matilde Lorenzi ci lascia a 19 anni

Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi. La promessa dello sci alpino azzurro è morta quando era prossima a compiere 20 anni (li avrebbe festeggiati il 15 novembre). Fatali le conseguenze dell’incidente occorso ieri in Val Senales, durante un allenamento sulla Grawand G1.

A dare la notizia è il Ministero della Difesa. Nel relativo post pubblicato sui social questo è stato il testo: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.

Matilde Lorenzi era caduta nella mattina di ieri, perdendo il controllo di uno sci e sbattendo la testa con violenza. I soccorsi erano arrivati in maniera prontissima, ma le condizioni erano già gravissime fin dall’arrivo all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Il suo cammino sciistico aveva vissuto il suo picco nei risultati ai Mondiali juniores a Chatel, in Francia, dove era riuscita ad arrivare al sesto posto in discesa libera e all’ottavo posto in super-G. Quest’anno avrebbe fatto parte in pianta stabile del gruppo di Coppa Europa. Aveva vinto anche i Campionati Italiani assoluti e juniores in super-G.