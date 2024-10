Sci alpino, brutta caduta per Matilde Lorenzi: la giovane azzurra trasportata in ospedale

Sono preoccupanti le condizioni di Matilde Lorenzi, ventenne sciatrice tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, che questa mattina è rimasta vittima di una brutta caduta nel corso di un allenamento che la squadra stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales.

La torinese è stata soccorsa in tempi celeri e, come comunica la FISI, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale più vicino, ovvero quello di Bolzano. In questi momenti sono in corso analisi e accertamenti per valutare l’entità dei danni subiti.

Secondo una prima ricostruzione riportata da LA7 e Repubblica, la sciatrice stava scendendo lungo la pista Gravand G1. Improvvisamente gli sci le si sono divaricati e, di conseguenza, ha perso il contatto con la neve sbattendo violentemente la testa sul terreno ghiacciato. La speranza è che le condizioni della giovane azzurra non siano gravi e che possa tornare sugli sci nel più breve tempo possibile.

La ventenne torinese di Villarbasse scia per il gruppo sportivo dell’Esercito. Nel 2024 ha vinto il titolo italiano giovani in superG a Sarentino quindi si è classificata sesta ai mondiali juniores di Chatel, in Francia. In Coppa Europa vanta anche un 11° posto nel superG di Sankt Moritz nel 2023.