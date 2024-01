Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: Brignone leader in gigante,

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile ripartirà da Kranjska Gora (Slovenia), dove nel weekend del 6-7 gennaio si disputeranno un gigante e uno slalom. Si tratta del primo appuntamento del nuovo anno solare, la pista Podkoren ospiterà un paio di prove tecniche come era già successo a Lienz prima di Capodanno. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista in terra balcanica, nove azzurre si presenteranno al cancelletto di partenza del gigante.

Federica Brignone si presenta da leader della classifica di specialità (400 punti contro i 365 della svizzera Lara Gut e i 320 della statunitense Mikaela Shiffrin), forte dei due successi ottenuti a Tremblant e del secondo posto a Lienz. Marta Bassino ha già vinto per ben due volte in questa località (nel 2021, poi fu terza nel 2022 e seconda nel 2023) e cercherà il primo grande sussulto di questa stagione. Kranjska Gora evoca bei ricordi anche per Sofia Goggia, che in questa sede ottenne il suo primo in gigante (terza nel 2018) e proverà a ripetersi sugli ottimi livelli delle ultime uscite tra le porte larghe.

Ilaria Ghisalberti tornerà nel circuito maggiore a distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione. In gigante si cimenteranno anche Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e Lara Della Mea. In slalom, invece, vedremo all’opera sette italiane, nel tentativo di qualificarsi alla seconda manche e portare a casa qualche punto: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

CONVOCATE ITALIA COPPA DEL MONDO KRANJSKA GORA

GIGANTE: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti.

SLALOM: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler.

Foto: Lapresse

