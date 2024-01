Sci alpino, Italia in trionfo. Max Perathoner oro in superG ai Mondiali Juniores

L’Italia conquista il primo titolo ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil. Max Perathoner ha trionfato nel superG maschile, conquistando la seconda medaglia nella rassegna iridata dopo il bronzo vinto in discesa libera ieri. Per l’Italia si tratta del quarto titolo iridato nella specialità, l’ultimo era stato quello di Giovanni Franzoni nel 2021 a Bansko.

Il ventunenne gardenese ha fatto la differenza nella parte centrale, commettendo una sbavatura nel tratto finale, dove tutti gli avversari hanno recuperato su di lui. Con questa vittoria Perathoner si è anche guadagnato la possibilità di partecipare al superG delle finali di Coppa del Mondo di Saalbach.

Perathoner ha preceduto il sorprendente spagnolo Andre Mintegui, argento, che con il pettorale 22 si è inserito in seconda posizione a 21 centesimi dall’azzurro. Terzo posto e medaglia di bronzo per lo svizzero Livio Hiltbrand, staccato di 22 centesimi dal vincitore.

Quarta posizione per il francese Alban Elezi Cannaferina (+0.32), che ha preceduto il norvegese Johs Braathen Herland e lo svizzero Thomas Zippert, quinti a pari merito (+0.37). Settimo posto per l’americano Jay Poulter (+0.44). All’ottavo posto ha concluso Leonardo Rigamonti, che ha accusato un ritardo di 49 centesimi dal connazionale. Completano la top-10 il francese Edgar Meyer (+0.52) e lo svizzero Florian Voigt (+0.54).

Ventesimo posto per Pietro Giovanni Motterlini (+1.29). Davvero tantissimi rimpianti per Gregorio Bernardi, che è uscito a pochissime porte dal traguardo, quando era in piena lotta con Perathoner anche per la vittoria, vedendo probabilmente sfumare quella che sarebbe stata una clamorosa doppietta azzurra.

