Sci alpino, Giovanni Franzoni si conferma. Il talento azzurro è ancora secondo nel superG in Coppa Europa di Sella Nevea

Arrivano importanti conferme per Giovanni Franzoni, il talento più cristallino dello sci alpino maschile italiano che sta piano piano tornando dove aveva lasciato. Il ventiduenne di Manerba è ancora una volta secondo nel superG di Coppa Europa sulle nevi di Sella Nevea (Udine), avvicinando, e non di poco, anche la prima posizione di Florian Loriot. I primi due gradini del podio sono infatti gli stessi di ieri, con il transalpino che fa il bis di vittorie, ma oggi deve soffrire nettamente di più, in quanto l’azzurro si ferma ad appena 16 centesimi dal suo tempo. Grande prova dell’Ital-jet, con ben cinque azzurri tra i primi dieci.

Franzoni torna a sorridere dopo una prima parte di stagione complicata, in cui ha dovuto faticare in Coppa del Mondo partendo con pettorali altissimi, e dare tempo al suo corpo di riprendersi dopo il terribile infortunio patito a Wengen lo scorso gennaio. Il giovane azzurro ora sta sciando nuovamente come ha sempre saputo fare, e in questo finale di stagione si può togliere parecchie soddisfazioni nel circuito continentale per lanciarsi nel miglior modo possibile verso la prossima annata. Franzoni oggi pennella la parte alta, affronta alla grande anche il secondo settore e lascia tre decimi a Loriot solo nelle ultime porte. Il transalpino vince in 1’12″28, con il classe 2001 italiano che taglia il traguardo con soli 16 centesimi di ritardo. I primi due hanno fatto nettamente la differenza sul resto della concorrenza, il podio è completato da un altro francese, Adrien Fresquet, staccato però di 0.92 dalla testa.

Per Loriot è la terza vittoria in Coppa Europa, per Franzoni il suo settimo podio, in un weekend che l’ha visto tornare tra i primi tre nel circuito dopo due anni, e sulle stesse nevi che, ormai cinque anni fa, gli fecero provare questa sensazione per la prima volta in carriera. L’Italia però può sfregarsi le mani per una bella prestazione d’insieme. Nicolò Molteni fa infatti un numero con il pettorale 32, quando la pista non era più in perfette condizioni, e con un finale pazzesco si inserisce in quarta posizione con un ritardo di 1 secondo e 2 centesimi dal vincitore. Settimo posto per il veterano Emanuele Buzzi, che si inserisce in un gruppetto di austriaci a 1″16 da Loriot. Prova assolutamente positiva per i due debuttanti in Coppa del Mondo lo scorso fine settimana, con Marco Abbruzzese e Gregorio Bernardi che, partiti con numeri alti, sono rispettivamente nono e decimo con un distacco di 1.34 e 1.51 dalla prima posizione.

La top-10 è poi completata solo dall’Austria; quinto posto per Vincent Wieser (+1.04), ieri sul terzo gradino del podio, sesta posizione per Felix Hacker (+1.05) e ottava per Stefan Eichberger (+1.21). Va a punti anche Lorenzo Thomas Bini, sceso con il pettorale 74 e capace di issarsi al 30° posto con 2 secondi e 73 centesimi da Loriot. Max Perathoner, campione del Mondo juniores di specialità e che sarà al via nel sueprG delle Finali di Coppa del Mondo, invece si ferma al 37° posto staccato di 3″09 dalla vetta.