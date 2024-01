Sci alpino, Federica Brignone alla prova Podkoren: “La neve salata mi piace. Non farò lo slalom per un motivo”

La prima gara dell’anno solare 2024 valida per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino sarà il sesto gigante femminile stagionale, in programma a Kranjska Gora (Slovenia): si presenterà col pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità Federica Brignone, che ha presentato la gara ai microfoni della FISI.

L’azzurra ha spiegato che la salatura della pista non è un problema: “In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e la strada è ancora lunga, ma sono partita bene. La sciata in pista salata non cambia molto, ormai sono abituata a farmi un’idea direttamente durante la ricognizione e, a volte, il giorno precedente la gara le sensazioni possono essere diverse. Mi adatto ormai ad ogni situazione, troveremo neve salata e per me sono condizioni buone“.

Piccolo cambio di programma rispetto a quanto visto a Lienz, con l’azzurra che non sarà al via dello slalom: “Stavolta non farò lo slalom di domenica, preferisco andare a Passo San Pellegrino, dove potrò girare due giorni in supergigante prima della tappa di Altenmarkt, dove ci saranno una discesa e due supergiganti. Non perdiamo di vista gli obiettivi, che quest’anno sono gigante e superG“.

Foto: LaPresse

