Quando gareggia Federica Brignone a Kranjska Gora? Programma, orari, tv. Prevista una sola gara

Dopo una settimana di riposo, sta per ripartire la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Il prossimo appuntamento è fissato infatti sabato 6 gennaio con il gigante di Kranjska Gora sulla bellissima pista Podkoren, in cui le migliori interpreti globali della specialità si daranno battaglia nella prima e nella seconda manche per salire sul podio.

In chiave Italia c’è grande attesa per vedere in azione Federica Brignone, seconda nella classifica generale del circuito maggiore a -263 da Mikaela Shiffrin. La valdostana sarà impegnata sulle nevi slovene solamente tra le porte larghe, mentre dovrebbe rinunciare allo slalom speciale in programma domenica 7 gennaio per cominciare a proiettarsi verso la tappa successiva di Altenmarkt-Zauchensee dedicata alla velocità.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA FEDERICA BRIGNONE A KRANJSKA GORA

Sabato 6 gennaio

09.30 Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

12.30 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

COME VEDERE LA GARA DI BRIGNONE A KRANJSKA GORA

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

