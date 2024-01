Sci alpino, Eirik Hystad Solberg vince lo slalom di Berchtesgaden di Coppa Europa, lontani gli italiani

Grandi ribaltoni nello slalom di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista teutonica, infatti, la seconda manche è andata a riscrivere completamente il podio e quanto visto nella prima metà di gara, regalando emozioni a non finire. Gli italiani, purtroppo, hanno chiuso lontani dal podio.

Il norvegese Eirik Hystad Solberg ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 1:45.57 (52.44 nella prima manche e 53.13 nella seconda) risalendo ben 3 posizioni nella discesa decisiva. Al secondo posto lo svedese Emil Petterson con un distacco di 51 centesimi (era ottavo a metà gara) quindi completa il podio lo svizzero Reto Schmidiger a 53.

Quarta posizione per il finlandese Eduard Hallberg a 72 centesimi, quinta l’austriaca Kilian Pramstaller a 78, mentre è sesto lo sloveno Tijan Marovt a 1.09. Settima posizione per il nipponico Yohei Koyama a 1.11, ottavo lo svedese William Hansson a 1.25, quindi nono lo svizzero Matthias Iten a 1.44, mentre completa la top10 il norvegese Hans Grahl-Madsen a 1.54. Il primo degli italiani è Corrado Barbera in 14a posizione a 1.87, quindi 26° Matteo Canins a 3.12.

Foto: LaPresse

