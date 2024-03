Sci alpino, Nicolò Molteni è secondo nella discesa delle Finali di Coppa Europa. Successo per Livio Hiltbrand

Ottima prestazione per Nicolò Molteni, ma è Livio Hiltbrand ad aggiudicarsi la discesa valevole per le Finali della Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024 in corso di svolgimento a Kvitfjell (Norvegia). Sulla pista scandinava le temperature tiepide hanno costretto una “salatura” last-minute, che ha costretto il rinvio della partenza di 15 minuti.

Livio Hiltbrand centra il successo (il primo in carriera) con il tempo di 1:30.48, precedendo proprio l’azzurro per 41 centesimi. Alle spalle di Nicolò Molteni, sul gradino più basso del podio, il rappresentante del Liechtenstein, Marco Pfiffner a 46.

Quarta posizione per un altro svizzero, Philipp Kaelin a 53 centesimi, quinta per il francese Ken Caillot a 62, mentre è sesto l’austriaco Felix Hacker a 64. Settima posizione per lo sloveno Nejc Naralocnik a 65 centesimi, ottava per l’austriaco Stefan Eichberger a 67, quindi nona per il francese Sam Alphand a 69, mentre completa la top10 l’austriaco Vincent Wieser a 71.

Gli altri italiani. Si ferma in 12a posizione Pietro Zazzi a 82 centesimi, davanti a Emanuele Buzzi a 83. 17a posizione per Giovanni Franzoni a 95 centesimi, davanti a Maximilian Ranzi a 1.09. Chiude 26° Gregorio Bernardi a 1.39, davanti a Marco Abbruzzese a 1.42. 42°, infine, Federico Scussel a 2.39.