Sci alpino, grande Italia nel superG delle finali di Coppa Europa! Vince Molteni, Franzoni 3°, Buzzi 5°

Grande Italia nel superG delle Finali della Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024 in corso di svolgimento a Kvitfjell (Norvegia). Nicolò Molteni ha vinto una gara combattutissima (a pari merito con il tedesco Jacob Schramm), ma gli azzurri sono addirittura tre nelle prime cinque posizioni. L’ultima gara della stagione vede emozioni a non finire, con Manuel Traninger che supera in extremis Theodor Braekken per aggiudicarsi il titolo.

Come detto, quindi, Nicolò Molteni e Jacob Schramm hanno completato la loro prova sulla pista scandinava con il tempo di 1:29.67, precedendo per appena 7 centesimi Giovanni Franzoni che, di conseguenza, sale sul gradino più basso del podio.

Quarta posizione per il padrone di casa Fredrik Moeller (pettorale numero 49) a 9 centesimi, davanti al nostro Emanuele Buzzi quinto con un distacco di 16 centesimi. Sesto l’austriaco Stefan Eichberger a 17, quindi distacco ridottissimo anche per la settima posizione di Maximilian Schwarz (pettorale numero 40) a 18 centesimi dalla vetta, quindi ottavo a 19 l’austriaco Felix Hacker.

Nona posizione per il francese Florian Loriot a 26 centesimi, decima per per il nostro Pietro Zazzi a 30, davanti a Maximilian Ranzi 11° a 57. Si ferma in 19a posizione Gregorio Bernardi a 89 centesimi, quindi 22a per Giovanni Borsotti a 1.03, mentre è 25° Marco Abbruzzese a 1.21, con Luca Taranzano 31° a 1.57.