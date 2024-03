Sci alpino, Roux vince il superG femminile di Kvitfjell che incorona Schmitt nella generale di Coppa Europa. Tre azzurre in top-10

Ultimo giorno di scuola per la Coppa Europa 2023-2024, con i superG di Kvitfjell (Norvegia) che chiudono la stagione del circuito continentale. Arriva l’ultimo guizzo delle italiane nella gara femminile, con Nadia dell’ago favolosa terza e la Francia che festeggia grazie alla vittoria di Tifany Roux. Un autentico dominio quello della transalpina, che scende con il pettorale 5 e non sbaglia nulla su un tracciato davvero difficile, reso ancora più complicato da un manto salato che si è andato a segnare tantissimo dopo pochissimi passaggi.

Roux prima di oggi poteva vantare come miglior risultato a questo livello un sesto posto, ma sull’Olympiabakken è stata nettamente la migliore, interpretando i passaggi più complessi nel miglior modo possibile. Seconda posizione per l’austriaca Magdalena Egger, staccata di 46 centesimi e che bissa lo stesso piazzamento di ieri. Una grandissima Nadia Delago conferma il suo grande feeling sulla pista norvegese, conquistando un meraviglioso terzo posto (+0.49) scendendo con il pettorale 40, quando ormai nessun’altra riusciva a fare il tempo.

Ma chi è più contenta di tutte oggi è la svizzera Janine Schmitt, quarta quest’oggi (+0.52) e autrice di un incredibile ribaltamento nella generale, passando in un solo colpo dalla terza alla prima posizione, venendo così incoronata come vincitrice della Coppa Europa femminile.

Dietro le prime quattro c’è il vuoto, con il quarto posto di Camille Cerutti che paga un secondo e un centesimo dalla connazionale. Una pista che con i pettorali alti non permetteva di fare il tempo, ma che ha danneggiato parecchio anche i primissimi numeri per un tracciato con un paio di trabocchetti quasi indecifrabili. Le azzurre non riescono a salire sul podio in quest’ultimo appuntamento stagionale, ma la prestazione di squadra è comunque molto positiva, con le prime due nostre portacolori in quinta e sesta posizione. Sara Allemand precede di appena due centesimi Vicky Bernardi. Per la classe 2000 è il secondo miglior risultato di carriera eguagliato, per la più giovane delle due invece significa conferma del terzo posto nella classifica di specialità. Questo risultato porterà Bernardi ad avere il posto fisso in tutti i superG di Coppa del Mondo della prossima stagione.

Settima posizione per l’austriaca Anna Schilcher (+1.32), mentre è ottava l’elvetica Delia Durrer, con un ritardo di un un secondo e quaranta dalla vincitrice. Stesso tempo anche per la transalpina Karen Clement, che per poco più di due decimi deve dire addio al sogno generale. La francese infatti era in testa prima della gara di oggi, e si vede passare davanti Schmitt per appena otto punti. Completa la top-10 un’altra transalpina, con Lous Abouly che è decima a 1.40, appena meglio di Emily Schoepf, l’altra delusa di giornata per quel che riguarda la sfida generale.

Una gara molto complicata che si vede anche dal numero delle uscite, con solo 34 atlete arrivate al traguardo sulle 49 partenti. A punti per l’Italia altre quattro nostre rappresentati oltre alle due in top-10. C’è un trenino di azzurre dalla 17a alla 19a piazza, con Asja Zenere (+1.64) a precedere Ilaria Ghisalberti (+1.74) e Carlotta De Leonardis (+1.76). Infine si piazza al 24° posto Giulia Albano (+2.19). La Coppa Europa termina qui la stagione 2023-2024 a livello femminile, e tra poco ci sarà l’ultima gara in assoluto con il superG maschile.