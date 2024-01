Sci alpino, Dzenifera Germane vince lo slalom di Zell am See di Coppa Europa, 8a Mondinelli davanti a Sola

Dzenifera Germane si è aggiudicata il secondo slalom di Zell am See (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista austriaca la lettone ha fatto il vuoto nelle due manche, risultando la più veloce a metà gara e gestendo il suo vantaggio nella seconda parte.

Dzenifera Germane ha completato la sua gara con il tempo 1:40.88 (50.48 nella prima manche, 50.40 nella seconda) con un vantaggio di 88 centesimi sulla norvegese Bianca Bakke Westhoff e 1.02 sulla britannica Charlie Guest. Quarta posizione per la statunitense Lila Lapanja a 1.09, quinta la francese Marie Lamure a 1.18, davanti alla connazionale Doriane Escane a 1.23.

Settima posizione per l’austriaca Marie-Therese Sporer a 1.58, ottava la nostra Emilia Mondinelli a 1.62, quindi nona Beatrice Sola a 2.00 risalendo sette posizioni nella seconda manche, mentre completa la top10 la francese Caitilin McFarlane a 2.36.

Le altre italiane. Chiude al 15° posto Francesca Carolli a 2.71, quindi 20a Giorgia Collomb a 3.71 davanti ad Ambra Pomare a 3.80. Si ferma in 29a posizione Celina Haller a 4.51, quindi 34a Sophie Mathiou a 5.39. Non hanno concluso la prova Lucrezia Lorenzi e Annette Belfrond.

Foto: LaPresse

