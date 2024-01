Sci alpino, Della Vite: “Risultato che mi dà grande fiducia e morale”; Vinatzer: “Attaccherò di più la prossima volta”

Nella giornata del clamoroso trionfo in rimonta di Marco Odermatt, l’Italia archivia una buona prova di squadra nel gigante maschile di Schladming valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Sulla Planai è arrivato infatti un incoraggiante ottavo posto di Filippo Della Vite, finalmente competitivo nonostante alcune sbavature dopo un avvio di stagione complicato.

“Un gigante bellissimo. L’ottavo posto mi dà grande fiducia e grande morale. Sono partito facendo ancora errori, ma poi quando sono arrivando al traguardo e ho visto che ero terzo dietro a Odermatt, mi sono detto ‘bene’. Infatti Odermatt ha vinto. Penso che la squadra stia crescendo e sicuramente possiamo fare ancora meglio nelle prossime gare“, ha commentato ai microfoni della Fisi il talentuoso classe 2001.

Così Hannes Zingerle, 13° e al miglior risultato della carriera nel circuito maggiore: “Sono molto soddisfatto. Amo questa pista e questa atmosfera. Dobbiamo continuare con questo passo e crescere tutti insieme“.

Alex Vinatzer, 18° rimontando sette posizioni nella seconda manche: “Sono andato all’attacco da subito e ho sbagliato alla quinta-sesta porta e mi sono detto ‘non posso sbagliare così’. Poi mi sono rimesso ad andare veloce, ma ho fatto un altro errore. Una prova buona ma attaccherò di più alla prossima“.

Luca De Aliprandini, 19° recuperando tre posti nella seconda discesa: “Qualche bella sensazione nella seconda manche l’ho avuta. È chiaro che non si lavora per arrivare ventesimi. Adesso occorre continuare a lavorare per migliorare”

Peccato infine per Giovanni Borsotti, uscito nella seconda manche dopo aver firmato il 13° tempo nella prima: “Vado via con buone sensazioni, anche se davanti a questo pubblico avrei voluto fare qualcosa di più. La squadra italiana sta comunque crescendo“.

Foto: Lapresse