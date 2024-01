Marco Odermatt vince a Schladming dopo una rimonta furibonda. Della Vite ottavo, azzurri in crescita

Nulla è impossibile per Marco Odermatt. Lo svizzero scrive quella che forse è la pagina più incredibile di una stagione semplicemente memorabile. Il campione svizzero conquista la vittoria nel gigante di Schladming e lo fa con una rimonta sensazionale dall’undicesimo posto della prima manche. Un capolavoro assoluto quello dell’elvetico, per il quale gli aggettivi sono veramente finiti.

Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva in gigante per lo svizzero, che in questa stagione non conosce sconfitta tra le porte larghe. Questo è il trentaduesimo successo in carriera in Coppa del Mondo per Odermatt, la diciannovesima di sempre in gigante. Numeri di un assoluto fenomeno, che quest’anno ha mancato solo il podio nella discesa della Val Gardena.

Fenomenale la parte finale di Odermatt nella seconda manche, riuscendo a recuperare anche oltre cinque decimi a tutti gli avversari, compreso Manuel Feller, primo a metà gara, che alla fine ha mancato il successo per appena cinque centesimi.

Sul podio ci sale anche lo sloveno Zan Kranjec, che ha concluso al terzo posto a 39 centesimi dall’elvetico, recuperando una posizione rispetto alla prima manche. Quarto il norvegese Alexander Steen Olsen (+0.33), che ha preceduto il croato Filip Zubcic e lo svizzero Loic Meillard (+0.56), con quest’ultimo che ha perso tre posizioni rispetto a metà gara.

L’andorrano Joan Verdu rimonta undici posizioni e conclude settimo (+0.82) davanti ad un buon Filippo Della Vite (+0.87), che centra il miglior risultato della sua stagione, riuscendo finalmente ad entrare in Top-10. Completano la Top-10 i norvegesi Henrik Kristoffersen (+1.26), crollato di sei posizioni, e Timon Haugan (+1.48).

Buonissima seconda manche di Hannes Zingerle, che rimonta sei posizioni e chiude tredicesimo a 1.58. Alex Vinatzer è diciottesimo (+2.15) con sette posizioni recuperate. Dietro di lui ha concluso Luca de Aliprandini (+2.22). Uscito, invece, Giovanni Borsotti.

Odermatt domina la classifica di gigante con 500 punti con secondo Zubcic a 240 punti. In quella generale lo svizzero comanda sempre con 1156 punti.

Foto: LaPresse