Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Cortina 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 discese e 1 superG

Messo in archivio il weekend di Jasna, dedicato alle prove tecniche, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 si prepara per uno dei fine settimana più importanti dell’intera stagione. Il Circo Bianco, infatti, sarà di scena a Cortina d’Ampezzo la “Perla delle Dolomiti” per tre gare dedicate alla velocità.

Il programma sarà quanto mai fitto. Nella giornata di mercoledì, inizierà il lungo fine settimana di Cortina d’Ampezzo. Dopo due prove della discesa (entrambe partiranno alle ore 11.00), infatti, si inizierà a fare sul serio sull’Olympia delle Tofane con ben 3 prove veloci. Vedremo due discese (venerdì e sabato, entrambe alle ore 11.00) prima di concludere il programma con un superG nella giornata di domenica (0re 10.30).

Anche un anno fa vivemmo 3 gare veloci a Cortina. La prima discesa andò a Sofia Goggia, mentre la seconda vide il successo di Ilka Stuhec, con Elena Curtoni terza. Domenica, infine, si chiude con il superG vinto da Ragnhild Mowinckel, con Marta Bassino terza.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Cortina (non le prove della discesa che non avranno copertura) saranno disponibili su Rai2 e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Mercoledì 24 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Cortina

Giovedì 25 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Cortina

Venerdì 26 gennaio

Ore 11.00 discesa femminile #1 Cortina

Sabato 27 gennaio

Ore 11.00 discesa femminile #2 Cortina

Domenica 28 gennaio

Ore 10.30 superG femminile Cortina

Foto: LaPresse