Sci alpino, arriva l’ok della FIS per le gare di Jasna: Federica Brignone difende il pettorale rosso in gigante

Arriva la conferma per le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile in programma a Jasna, in Slovacchia: il controllo neve odierno ha dato esito positivo e quindi si disputeranno regolarmente, sabato 20 e domenica 21 gennaio, un gigante ed uno slalom.

Federica Brignone, terza nella graduatoria generale di Coppa del Mondo prima delle gare di questo fine settimana, invece in Slovacchia sarà chiamata a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di gigante: l’azzurra guida con 460 punti contro i 445 dell’elvetica Lara Gut-Behrami.

Tra le gare di questo fine settimana, ovvero due superG ed una discesa ad Altenmarkt, in Austria, e prima di quelle del prossimo weekend, un gigante ed uno slalom a Jasna, in Slovacchia, ci sarà però spazio per un altro slalom, in programma a Flachau, sempre in Austria, martedì 16 gennaio.

