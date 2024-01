Sci alpino, Ambesi: “Goggia maturata, prende meno rischi. Calendario favorevole a Gut-Behrami”

Sarà un weekend povero per lo sci alpino, visto che sono stati cancellate le gare veloci femminili a Garmisch e le discese libere maschili a Chamonix. Si gareggerà soltanto domenica 4 febbraio a Chamonix con uno slalom maschile. Massimiliano Ambesi si è soffermato sui tanti infortuni degli ultimi giorni in occasione della quarta puntata di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Non so quando rientrerà Shiffrin. A Cortina non era un problema di pista. Non è stata disputata la seconda prova causa maltempo, sarebbe servita perché quest’anno l’Olympia delle Tofane aveva dei dossetti che obbligavano a interpretare in maniera differenti alcuni passaggi. Poi sono cadute quelle con i pettorali bassi e da lì in avanti i problemi ci sono per tutte. Poi la percezione del rischio: Gut non si era sentita sicura nel gigante di Jasna e infatti aveva preso tre secondi di distacco dalla prima, aveva avuto la percezione del rischio e lei dice che tante atlete non hanno la percezione del rischio, non si rendono conto quanto devono tirare il freno“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Ad esempio Goggia è una che andava oltre il rischio, abbiamo una lista sconfinata di vittorie in cui vedevi che era oltre il limite. Anche lei a Cortina non si è presa il rischio, ha saputo valutare la situazione e parliamo di una che spesso si è infortunata nella seconda metà di gennaio: grande segnale di maturità. Si è deciso di non farle saltare se non in grande sicurezza, come sul salto finale dell’Olympia che non dovrebbe dare problemi, ma i salti li hai levati e quando li trovano fanno faticare a gestire la situazione. Non è responsabilità degli organizzatori di Cortina perché la pista era perfetta. La percentuale di incidenti è troppo alta, sarà la sorte? Boh. Sui materiali si può parlare a lungo. Shiffrin è partita, ha dato l’impressione di essere sulle uova. Grenier stava andando come un treno, probabilmente sarebbe arrivata seconda. Caduta anche Brignone, poi caduta Gisin che ha un ematoma enorme e non può mettere lo scarpone. È un bollettino di guerra, ma non puoi dire è colpa di Tizio o Sempronio“.

Lara Gut ha riaperto la lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale e la sfida con Mikaela Shiffrin è aperta: “Si sta gareggiando tanto? Ma non più degli altri anni. A Garmisch non avevano più neve. Le gare non verranno recuperate e la situazione della Coppa del Mondo va letta con attenzione. Shiffrin ha poco margine su Gut. Avremo tre giganti, tre slalom, quattro discese, cinque superG: sulla carta il calendario avvantaggia Gut, anche perché vedremo se Shiffrin deciderà di riaffrontare la velocità. Gut è superiore a Shiffrin in superG, Shiffrin ha lo slalom e diamo per acquisiti quei 300 punti. Gut ne può raccogliere tanti perché le assenze nella velocità non sono poche: Ortlieb non gareggia, Suter stagione finita, Curtoni non l’abbiamo vista. Lo spazio c’è per Gut per provare a vincere anche in discesa libera. Adesso siamo 50-50, cosa che non pensavamo di dire sette giorni fa. Lara Gut è una campionessa straordinaria, che sa quando si può pigiare il piede sull’acceleratore“.

VIDEO ULTIMA PUNTATA SALOTTO BIANCO

Foto: Lapresse