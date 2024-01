Sci alpinismo, Europei 2024: Katia Mascherona bronzo Under 23 nella sprint, sesto posto di Canclini

La seconda giornata degli Europei di Sci Alpinismo di Flaine si conclude con un’altra medaglia per l’Italia. In questo mercoledì dedicato esclusivamente alle sprint, è Katia Mascherona a prendersi il bronzo nella categoria Under23 alle spalle di Caroline Ulrich e della spagnola Maria Costa Diez, con questi allori, sia maschili che femminili, assegnati nella gara ‘dei grandi’.

Difatti la competizione femminile senior è stata vinta da Marianne Fatton che si è imposta sulla spagnola Ana Alonso Rodriguez e la slovacca Marianna Jagercikova. Mascherona, assieme a Giulia Compagnoni, si è fermata nella prima semifinale. Eliminate in batteria invece Lisa Moreschini, Alba De Silvestro e Silvia Berra.

Tra gli uomini si difende bene Nicolò Canclini, che si guadagna l’accesso alla finale per l’oro chiudendo poi al sesto posto, nella gara che ha visto l’iberico Orol Cardona Coll imporsi sullo svizzero Arno Lietha ed il francese Robin Galindo. Luca Tomasoni invece si è fermato in semifinale (quinto nella categoria U23), fuori in batteria Marco Salvadori, Giovanni Rossi e Robert Antonioli.

Niente podi anche nelle categorie giovanili: tra gli Under 20 Hermann Debertolis ed Erik Canovi sfiorano la terza piazza, quarto e quinto posto per loro, mentre nella gara femminile la migliore è Clizia Vallet, quinta. Anche tra gli Under 18 medaglie di legno al maschile per Enrico Pellegrini, quarto, e Luca Curioni, quinto, mentre Melissa Bertolina è nona tra le donne con nono posto per Vanessa Marca.

