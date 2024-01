Sci alpinismo, Alba De Silvestro bronzo nell’individuale agli Europei! Subito 8 medaglie azzurre nel day-1

Va in archivio con un bilancio complessivo di otto medaglie per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di sci alpinismo, in corso di svolgimento sulle nevi francesi di Flaine. Il risultato più pesante in chiave azzurra è arrivato grazie ad Alba De Silvestro, che ha conquistato un ottimo bronzo nella prova individuale senior femminile.

La 28enne bellunese è stata preceduta al traguardo solamente dalla vincitrice svedese Tove Alexandersson e dalla padrona di casa transalpina Celia Perillat Pessey, bissando così il terzo posto ottenuto due anni fa nella specialità agli Europei 2022 di Boí Taüll (Pirenei spagnoli). Bel Paese nella top10 anche con la settima piazza di Giulia Compagnoni e la nona di Lisa Moreschini, argento tra le U23 davanti alla compagna di squadra Noemi Junod (12ma assoluta, bronzo di categoria).

Azzurri fuori dal podio nella competizione senior maschile, vinta dallo svizzero Remi Bonnet davanti ai francesi Xavier Gachet e Thibault Anselmet. Il terzetto tricolore composto da Nadir Maguet, Robert Antonioli e Michele Boscacci ha chiuso dal quinto al settimo posto assoluto, mentre Matteo Eydallin non è andato oltre la 12ma piazza overall.

Le altre medaglie italiane del day-1 sono state archiviate da Simone Compagnoni, argento tra gli Under 20, Luca Curioni ed Enrico Pellegrino, primo e secondo nella prova Under 18, Melissa Bertolina e Martina Scola, rispettivamente argento e bronzo tra le Under 18.

