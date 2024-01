Sci alpinismo, Coppa del Mondo: successo della staffetta mista De Silvestro/Boscacci a Boi Taull

Dopo la giornata senza soddisfazioni di ieri, l’Italia dello sci alpinismo si riscatta nella staffetta mista. Nella tappa di Coppa del Mondo a Boi Taull, sui Pirenei spagnoli la coppia composta da Alba De Silvestro e Michele Boscacci si prende il successo avanti ai padroni di casa Ana Alonso Rodriguez ed Oriol Cardona Coll, dietro di sei secondi, mentre a completare il podio c’è il duo francese Emily Harrop/Baptiste Ellmenereich.

Una ottima gara per la coppia azzurra, coniugi al di fuori dello sport; nella seconda frazione riescono a mettere il naso avanti per poi mantenere la testa della corsa fino al finale, in 33’52”08. Un bel viatico in vista del futuro, con la staffetta mista disciplina olimpica.

Le altre coppie azzurre non entrano invece nella top 10. Lisa Moreschini e Robert Antonioli sono quindicesimi assoluti dopo il terzo posto nella finale B vinta dai francesi Robin Galindo e Celia Perillat-Pessey, mentre Giulia Compagnoni e Luca Tomasoni sono diciassettesimi assoluti.

Foto: Pentaphoto