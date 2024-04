Sci alpinismo, Italia sul podio con De Silvestro/Boscacci nella staffetta mista di Cortina

L’Italia ha archiviato un buon terzo posto con Alba De Silvestro e Michele Boscacci nella staffetta a coppie miste di Cortina d’Ampezzo, ultimo evento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpinismo. L’affiatato tandem azzurro ha chiuso la finale odierna con un distacco di 30″ dai dominatori francesi Harrop/Anselmet e di 22″ dagli austriaci Hiemer/Verbnjak.

De Silvestro e Boscacci si confermano dunque estremamente competitivi in questo format (che farà parte del programma olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026), dopo aver vinto tra gennaio e febbraio le gare disputate a Boí Taüll e in Val Martello, contribuendo in maniera decisiva al trionfo del Bel Paese nella Coppa del Mondo di specialità.

L’Italia, anche grazie ai podi raccolti da Murada/Canclini a Val Thorens e Villars Sur Ollon, si è imposta in questa classifica con 443 punti, davanti alla Francia a quota 428 e alla Spagna con 412. Risultato deludente nella staffetta odierna per le altre due coppie tricolori in gara, formate da Katia Mascherona/Matteo Sostizzo e Giulia Murada/Robert Antonioli, che hanno centrato un quarto e quinto posto nella finale B.