Sci alpinismo: Davide Magnini 2° nelle finali di Cortina d’Ampezzo, è sul podio in Coppa del Mondo. 3° posto per Alba De Silvestro

Nella tappa finale della Coppa del Mondo di scialpinismo, in quel di Cortina d’Ampezzo, si sono disputate oggi le gare individuali. Si è trattato della seconda di quattro giornate (spalmate però su cinque giorni, da ieri fino a mercoledì 10) dell’evento che chiude la stagione 2023-2024.

Nella competizione maschile, Davide Magnini raccoglie la seconda posizione e conferma in questo modo il podio. Vince in 1:26’24″85 lo svizzero Remi Bonnet, che lo stacca di 1’26″33. Terzo posto per il francese William Bon Mardion a 2’16″60.

Questo il novero dei restanti azzurri: quinto Michele Bosacci a 4’00″6, sesto Alex Oberbacher a 4’22″52, 13° Nicolò Canclini a 7’45″80, 14° Matteo Sostizzo a 7’59″80, 19° Nadir Maguet a 9’10″75, 23° Federico Nicolini a 10’21″97, 28° Simone Compagnoni a 12’58″96, 31° Robert Antonioli a 15’31″17. Non ha completato la competizione Luca Tomasoni.

Per quel che riguarda le donne, terzo posto per Alba De Silvestro, preceduta solo dalle due francesi Axelle Gachet Mollaret ed Emily Harrop, con l’una capace di terminare in 1:40’44″51, 1’44″94 meglio della sua connazionale. L’italiana finisce a 4’46″50, ma mai è in discussione la terza piazza.

Delle altre azzurre, 7a Giulia Murada a 7’32″69, 9a Giulia Compagnoni a 8’32″92, 11a Lisa Moreschini a 9’47″08, 14a Noemi Junod a 14’06″51. Si è gareggiato su un percorso di 6,5 chilometri con doppio giro e dislivello di 700 metri, sul versante del Col Gallina.