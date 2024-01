Salto con gli sci: Nika Prevc senza rivali a Villach, Annika Sieff 19a

Continua la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2023-2024 a Villach, in Austria. E Nika Prevc non si fa pregare: vittoria non netta, di più, sull’HS98 austriaco per la slovena, sempre più intenzionata a dare un’accelerazione decisiva per la lotta alla Sfera di Cristallo. Nessuna è in grado di avvicinare la slovena anche solo lontanamente su entrambi i salti a livello tecnico: 94.5 metri nel primo, 95 nel secondo, 134.5 e 141.1 punti per un totale di 275.6. In breve, una tipica vittoria per dispersione.

Seconda con un divario di 20.3 punti l’austriaca Eva Pinkelnig, che continua a 35 anni a tenere ampiamente testa a tutte le big odierne: fa la stessa misura (con 12 punti in meno) di Prevc nella prima prova, nella seconda paga 3.5 metri, ma tiene con 132.9 punti riuscendo a stare davanti all’altra slovena Nika Kriznar, terza a 251.8. A completamento della top 5 ci sono l’altra austriaca Lisa Eder con 244.5 e la giapponese Yuki Ito, che non si può dire buchi il secondo salto, ma non lo rende sufficientemente lungo (89 metri) e performante (120.1 punti) da andare oltre quota 240 totale.

Ancora Austria in sesta posizione con Jacqueline Seifriedsberger a quota 236, seguita dalla canadese rampante Alexandria Loutitt con 233.1. Per la francese Josephine Pagnier, anche lei in ampia rampa di lancio, 230.6 punti, e se è vero che la testa della Coppa del Mondo si allontana, per lei questo, stante la giovane carriera, non può essere in alcun modo un lato che delude in ogni caso. Nona Marita Kramer, ultima delle austriache in top ten, a 227.9; il quadro si completa con la tedesca Anna Rupprecht a 227.5.

Capitolo Italia: prestazione tutto sommato senza scossoni per Annika Sieff, 19a a quota 217 con calo nella seconda serie rispetto alla prima. 28° posto a 206.2 per Lara Malsiner, mentre va fuori in qualificazione con 89.8 Jessica Malsiner, il cui risultato definitivo corrisponde al 36° posto.

Foto: LaPresse

