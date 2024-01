Salto con gli sci femminile, quinto centro di Nika Prevc a Zao. 16ª Lara Malsiner

Calato il sipario sulla prova d’apertura della tappa di Coppa del Mondo di Zao (Giappone) del salto con gli sci femminile. Sul trampolino HS102 è stata la slovena Nika Prevc a prevalere, con il punteggio di 235,2 punti. L’atleta in questione si conferma un riferimento assoluto nella specialità, vista la sua quinta affermazione stagionale.

Dietro di lei troviamo la giapponese Yuki Ito, in grado di prodursi in una rimonta e risalendo la china dalla quarta posizione occupata a metà del percorso. La nipponica ha terminato, quindi, in piazza d’onore con un distacco dalla vetta di 12,1 punti. A completare la top-3 è stata la canadese Alexandria Loutitt che ha totalizzato il punteggio di 216,7.

In casa Italia la migliore è stata Lara Malsiner. L’azzurra, che a metà gara era dodicesima, non è riuscita a mantenere il piazzamento al termine della seconda serie di salto e il bottino di 195,1 punti le è valso la sedicesima posizione conclusiva. Per quanto concerne le altre rappresentanti del Bel Paese, la sorella minore Jessica ha terminato al 19° posto con 186,7 punti, mentre Annika Sieff si è classificata 23ª con 173,9.

Domani, sempre a Zao, è prevista la prova a squadre nella formula SuperTeam con inizio alle ore 8:30. Domenica il tutto sarà completato da una seconda prova individuale sul trampolino HS102.

