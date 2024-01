Salto con gli sci femminile, quattro azzurre qualificate per gara-1 sul trampolino piccolo di Ljubno. Al comando Nika Prevc

Si è appena conclusa la qualificazione per la prima delle due gare individuali in programma questo weekend sul trampolino piccolo HS94 di Ljubno, in occasione dell’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Slovenia padrona di casa subito in grande spolvero con il primo posto di Nika Prevc ed il terzo di Nika Kriznar.

La leader della classifica generale ha totalizzato 132 punti, saltando 87 metri con forte vento alle spalle e facendo la differenza rispetto alle avversarie più quotate proprio sulla compensazione legata alle condizioni meteo e sulle valutazioni dei giudici. Seconda piazza a 5.3 punti dalla vetta per l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, che ha preceduto di 1.4 punti la beniamina locale Kriznar e la tedesca Katharina Schmid.

Quinta posizione per la giapponese Yuki Ito a -8.5 punti dalla testa, davanti all’austriaca Eva Pinkelnig e alla canadese Alexandria Loutitt. Da segnalare il forfait di Marita Kramer e la clamorosa (almeno parzialmente) eliminazione della norvegese Silje Opseth, 43ma e terza delle escluse da gara-1 che si terrà domani sul Normal Hill sloveno.

Giornata positiva per l’Italia, che supera il taglio con tutte e quattro le atlete impegnate a Ljubno. Lara Malsiner è stata la migliore delle azzurre in 19ma posizione, ma ha ben figurato anche Annika Sieff al 21° posto. Obiettivo zona punti tutto sommato alla portata domani anche per Jessica Malsiner e Martina Ambrosi (al rientro in Coppa del Mondo dopo quasi un anno), rispettivamente 31ma e 32ma.

