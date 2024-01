Salto con gli sci femminile, Pinkelnig vince gara-1 a Ljubno davanti a Prevc e Loutitt. Due italiane a punti

Eva Pinkelnig ha vinto la prima gara individuale del fine settimana sul trampolino piccolo HS94 di Ljubno, valevole per l’ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. La veterana austriaca ha centrato il terzo successo dell’inverno, raggiungendo quota 12 affermazioni complessive nel circuito maggiore.

Pinkelnig si è imposta grazie al miglior punteggio in entrambe le serie, rifilando 6.8 punti alla padrona di casa slovena Nika Prevc e restando in corsa per la Sfera di Cristallo. Secondo posto comunque importante in ottica classifica generale per la classe 2005, che conserva saldamente il pettorale giallo precedendo sul podio nella gara odierna la canadese Alexandria Loutitt.

Giornata al di sotto delle aspettative in chiave azzurra, con due sole atlete in zona punti e nessuna tra le migliori 20. Annika Sieff, molto sfortunata in entrambe le serie con il vento (fortissimo alle spalle), ha limitato i danni chiudendo 23ma mentre Lara Malsiner non ha brillato su un impianto favorevole alle sue caratteristiche attestandosi al 27° posto. Peccato per Jessica Malsiner, 31ma e prima delle escluse dalla seconda serie, e per Martina Ambrosi, 35ma eguagliando il suo miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Foto: Lapresse