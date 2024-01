Salto con gli sci femminile, la Slovenia vince la prova a coppie di Zao. Italia nona con le sorelle Malsiner

Si è appena conclusa sul trampolino piccolo HS102 di Zao (in Giappone) la prova a coppie in occasione della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Vittoria per la Slovenia, favorita della vigilia, con il quotato tandem composto dal pettorale giallo Nika Prevc e da una Nika Kriznar in grande crescita.

La coppia slovena si è imposta nel Super Team nipponico con un vantaggio di 12.5 punti sul Canada di Abigail Strate e Alexandria Loutitt, mentre il podio è stato completato in terza posizione dall’Austria di Jacqueline Seifriedsberger ed Eva Pinkelnig a 25.2 punti dalla vetta. Distacchi molto più pesanti per le altre nazioni in gara, con il Giappone padrone di casa quarto a -54.9 pur schierando un duo di alto profilo (Sara Takanashi e Yuki Ito).

Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per l’Italia delle sorelle Jessica e Lara Malsiner, che ha concluso in nona piazza mancando l’accesso alla terza e decisiva serie (riservata alle prime 8 in classifica dopo due serie) per 1.5 punti in favore delle americane Paige Jones e Annika Belshaw.

Foto: Lapresse