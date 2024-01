Rugby, Sei Nazioni 2024: i convocati di Francia, Galles, Irlanda e Scozia

Parte questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e parte la caccia al titolo che un anno fa è stato conquistato dall’Irlanda. E con il primo calcio d’inizio ormai dietro l’angolo tutti i tecnici hanno annunciato i convocati per i primi turni del torneo. Ecco, dunque, le rose di Francia, Galles, Irlanda e Scozia.

Tutte le nazionali stanno vivendo una ricostruzione dopo la Rugby World Cup che si è disputata in Francia in autunno e, così, sono diversi i campioni d’esperienza che hanno detto addio alla nazionale. Da Jonathan Sexton in giù, dunque, le varie squadre saranno orfane delle loro più note stelle, con la Francia che dovrà rinunciare alla sua mediana titolare, con Ntamack infortunato e Dupont che in questo 2024 punta al rugby a 7 e alle Olimpiadi.

FRANCIA – convocati

Avanti

Esteban Abadie (Toulon) – Dorian Aldegheri (Toulouse) – Grégory Alldritt (La Rochelle) – Uini Atonio (La Rochelle) – Cyril Baille (Toulouse) – Gaëtan Barlot (Castres Olympique) – Paul Boudehent (La Rochelle) – François Cros (Toulouse) – Paul Gabrillagues (Stade Français) – Matthias Halagahu (Toulon) – Alexandre Roumat (Toulouse) – Thomas Laclayat (Racing 92) – Julien Marchand (Toulouse) – Peato Mauvaka (Toulouse) – Paul Willemse (Montpellier) – Charles Ollivon (Toulon) – Romain Taofifenua (Lyon) – Sébastien Taofifenua (Lyon) – Reda Wardi (La Rochelle) – Cameron Woki (Racing 92)

Trequarti

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) – Jonathan Danty(La Rochelle) – Nicolas Depoortère (Bordeaux-Bègles) – Gaël Fickou (Racing 92) – Emilien Gailleton (Section Paloise) – Antoine Gibert (Racing 92) – Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles) – Melvyn Jaminet (Toulon) – Nolann Le Garrec (Racing 92) – Matthis Lebel (Toulouse) – Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles) – Yoram Moefana(Bordeaux-Bègles) – Damian Penaud (Bordeaux-Bègles) – Thomas Ramos (Toulouse)

GALLES – convocati

Avanti

Corey Domachowski (Cardiff Rugby, 6 caps) – Kemsley Mathias (Scarlets, 1 cap) – Gareth Thomas (Ospreys, 26 caps) – Elliot Dee (Dragons, 46 caps) – Ryan Elias (Scarlets, 38 caps) – Evan Lloyd (Cardiff Rugby, uncapped) – Keiron Assiratti (Cardiff Rugby, 2 caps) – Leon Brown (Dragons, 23 caps) – Archie Griffin (Bath Rugby, uncapped) – Adam Beard (Ospreys, 51 caps) – Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs, 12 caps) – Will Rowlands (Racing 92, 29 caps) – Teddy Williams (Cardiff Rugby, 1 cap) – Taine Basham (Dragons, 16 caps) – James Botham (Cardiff Rugby, 9 caps) – Alex Mann (Cardiff Rugby / Caerdydd, uncapped) – Mackenzie Martin (Cardiff Rugby / Caerdydd, uncapped) – Tommy Reffell (Leicester Tigers, 13 caps) – Aaron Wainwright (Dragons, 43 caps)

Trequarti

Gareth Davies (Scarlets, 74 caps) – Kieran Hardy (Scarlets, 18 caps) – Tomos Williams (Cardiff Rugby, 53 caps) – Sam Costelow (Scarlets, 8 caps) – Cai Evans (Dragons, 1 cap) – Ioan Lloyd (Scarlets, 2 caps) – Mason Grady (Cardiff Rugby, 6 caps) – George North (Ospreys, 118 caps) – Joe Roberts (Scarlets, 1 cap) – Nick Tompkins (Saracens, 32 caps) – Owen Watkin (Ospreys, 36 caps) – Josh Adams (Cardiff Rugby, 53 caps) – Rio Dyer (Dragons, 14 caps) – Tom Rogers (Scarlets, 3 caps) – Cameron Winnett (Cardiff Rugby, uncapped)

IRLANDA – convocati

Avanti

Ryan Baird (Leinster, 15 caps) – Finlay Bealham (Connacht, 36 caps) – Tadhg Beirne (Munster, 46 caps) – Jack Conan (Leinster, 41 caps) – Caelan Doris (Leinster, 36 caps) – Tadhg Furlong (Leinster, 72 caps) – Cian Healy (Leinster, 125 caps) – Iain Henderson (Ulster, 79 caps) – Ronan Kelleher (Leinster, 26 caps) – Jeremy Loughman (Munster, 4 caps) – Joe McCarthy (Leinster, 5 caps) – Peter O’Mahony (Munster, 101 caps) – Tom O’Toole (Ulster, 12 caps) – Andrew Porter (Leinster, 59 caps) – James Ryan (Leinster, 59 caps) – Dan Sheehan (Leinster, 21 caps) – Tom Stewart (Ulster, 2 caps) – Nick Timoney (Ulster, 3 caps) – Josh van der Flier (Leinster, 57 caps)

Trequarti

Bundee Aki (Connacht, 52 caps) – Harry Byrne (Leinster, 2 caps) – Craig Casey (Munster, 13 caps) – Jack Crowley (Munster, 9 caps) – Ciaran Frawley (Leinster, 1 cap) – Jamison Gibson-Park (Leinster, 30 caps) – Robbie Henshaw (Leinster, 62 caps) – Hugo Keenan (Leinster, 36 caps) – Jordan Larmour (Leinster, 30 caps) – James Lowe (Leinster, 26 caps) – Stuart McCloskey (Ulster, 15 caps) – Conor Murray (Munster, 112 caps) – Calvin Nash (Munster, 1 cap) – Garry Ringrose (Leinster, 57 caps) – Jacob Stockdale (Ulster, 37 caps)

SCOZIA – convocati

Avanti

Ewan Ashman (Edinburgh Rugby, 12 caps) – Josh Bayliss (Bath Rugby, 5 caps) – Jamie Bhatti (Glasgow Warriors, 34 caps) – Andy Christie (Saracens, 4 caps) – Luke Crosbie (Edinburgh Rugby, 7 caps) – Scott Cummings (Glasgow Warriors, 33 caps) – Jack Dempsey (Glasgow Warriors, 15 caps) – Rory Darge (Glasgow Warriors, 15 caps) – Grant Gilchrist (Edinburgh Rugby, 68 caps) – Richie Gray (Glasgow Warriors, 78 caps) – Matt Fagerson (Glasgow Warriors, 40 caps) – Zander Fagerson (Glasgow Warriors, 62 caps) – Alec Hepburn (Exeter Chiefs, uncapped) – Johnny Matthews (Glasgow Warriors, 1 caps) – Elliot Millar-Mills (Northampton Saints) – Jamie Ritchie (Edinburgh Rugby, 46 caps) – Pierre Schoeman (Edinburgh Rugby, 26 caps) – Javan Sebastian (Edinburgh Rugby, 7 caps) – Sam Skinner (Edinburgh Rugby, 30 caps) – George Turner (Glasgow Warriors, 40 caps) – Glen Young (Edinburgh Rugby, 3 caps)

Trequarti

Ben Healy (Edinburgh Rugby, 4 caps) – George Horne (Glasgow Warriors, 26 caps) – Darcy Graham (Edinburgh Rugby, 39 caps) – Rory Hutchinson (Northampton Saints, 8 caps) – Huw Jones (Glasgow Warriors, 43 caps) – Blair Kinghorn (Toulouse, 50 caps) – Stafford McDowall (Glasgow Warriors, 1 caps) – Harry Paterson (Edinburgh Rugby, uncapped) – Ali Price (Edinburgh Rugby, 66 caps) – Cameron Redpath (Bath Rugby, 9 caps) – Arron Reed (Sale Sharks, uncapped) – Kyle Rowe (Glasgow Warriors, 1 caps) – Finn Russell (Bath Rugby, 75 caps) – Kyle Steyn (Glasgow Warriors, 15 caps) – Ross Thompson – (Glasgow Warriors, 3 caps) – Sione Tuipulotu (Glasgow Warriors, 22 caps) – Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby, 34 caps) – Ben White (Toulon, 18 caps)

Foto: PA Wire/PA Images / IPA