Calcio, questa sera Italia-Francia: gli Azzurri vogliono chiudere al comando il girone di Nations League

Siamo pronti per vivere l’ultimo appuntamento della fase iniziale della Nations League di calcio 2024-2025. Nel caso dell’Italia si tratta di un match davvero di cartello. Gli Azzurri, infatti, ospiteranno questa sera alle ore 20.45 la Francia allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, per una sfida che, oltre al blasone, metterà sul piatto 3 punti di capitale importanza per il prosieguo della manifestazione continentale.

Dopo i risultati dell’ultimo turno, però, la situazione è cambiata. Non occorre più vincere a tutti i costi per la formazione azzurra. Dopo il successo in casa del Belgio allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles (1-0 con rete di Tonali) i giocatori allenati dal commissario tecnico Luciano Spalletti vogliono completare l’opera e strappare il pass per il prossimo turno come prima del girone.

La situazione di classifica del Gruppo 2 è ormai delineata. L’Italia, già sicura di avanzare al turno successivo a 90 minuti dalla conclusione, si trova al comando del raggruppamento con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta con 12 gol fatti e 5 subiti. La Francia invece è seconda e, a sua volta, già sicura del passaggio del turno. I punti per i “Galletti” sono 1o (frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 9 gol segnati e 5 subiti).

Come detto, quindi, gli scenario sono cambiati. Per avanzare come prima del girone non sarà più fondamentale vincere contro i transalpini. A questo punto per l’Italia sarà sufficiente pareggiare a San Siro per essere prima del girone. In caso di sconfitta, invece, dipenderà dal punteggio, dato che all’andata gli Azzurri sono passati per 3-1 al Parco dei Principi, mettendo in discesa la situazione. Al momento differenza reti +7 per l’Italia, +4 per la formazione di Didier Deschamps.

Come si svilupperà la Nations League? Ricordiamo che le 4 squadre vincitrici e le 4 seconde classificate avanzeranno a un nuovo turno che prevedrà i quarti di finale. Turno che verrà disputato con partite di andata e ritorno nel mese di marzo 2025. Le 4 squadre vincitrici si qualificano per la fase finale della Nations League che si giocherà in un formato ad eliminazione diretta, composto da semifinali, finale per il terzo posto e finale. Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti dei quarti di finale si svolgerà il 22 novembre 2024 alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera.