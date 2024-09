SIAMO SEMPRE L’ITALIA! Gli azzurri espugnano il Parco dei Principi e piegano 3-1 la Francia!

Al Parco dei Principi di Parigi il percorso della Nazionale Italiana comincia alla grande in Nations League. Gli azzurri battono la Francia sul proprio campo.Al gol lampo di Bradley Barcola, hanno risposto Federico Dimarco, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Una grande dimostrazione di carattere degli uomini di Luciano Spalletti, reduci da un disastroso Europeo.

PRIMO TEMPO – Luciano Spalletti passa alla difesa a 3, mentre a centrocampo rientra Sandro Tonali dopo la lunga squalifica di dieci mesi per il coinvolgimento nel calcio-scommesse. Con Scamacca infortunato, è Retegui a calarsi nel ruolo di centravanti titolare. La rancia schiera invece Mike Maignan tra i pali e Mbappé come punta centrale. Alle sue spalle, Deschamps sceglie di utilizzare un tridente composto da Griezmann, Olise e Barcola. Partenza subito da incubo per gli azzurri. Al 7′ la reazione con la traversa di Frattesi su cross di Cambiaso e Retegui di testa non si fa trovare pronto. L’Italia alza il baricentro e al 25′ c’è il gol del pari: stupenda la conclusione di Dimarco a sorprendere Maignan (1-1). I francesi provano a replicare, ma la difesa azzurra fa buona guardia e la prima frazione termina sull’1-1.

SECONDO TEMPO – Sostituzione al 48′: esce Pellegrini e dentro Raspadori nella Nazionale. Al 50′ il gol del raddoppio nostrano: azione stupenda della compagine tricolore e Frattesi si fa trovare pronto all’appuntamento (1-2). Girandola di cambi, con l’autore del raddoppio che lascia il campo per Udogie, mentre tra le fila transalpine entrano Koné e Dembelé, escono Olise e Fofana. Al 72′ strepitoso tris azzurro: Raspadori, con un gol di rapina, si fa trovare pronto all’appuntamento e realizza il tris. Gli azzurri coprono bene gli spazi e riescono a tenere il 3-1 fino alla fine.