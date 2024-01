Rugby, la Benetton Treviso perde due giocatori per infortunio

Sarà un febbraio di fuoco per la Benetton Treviso, che già dovrà fare a meno di tutti i nazionali impegnati nel Sei Nazioni, e che ora vede due pedine fondamentali finire in infermeria a lungo. Secondo quanto riferisce la Tribuna di Treviso, infatti, contro Montpellier sono arrivati due infortuni seri a Rhyno Smith e Bautista Bernasconi.

Per l’estremo sudafricano la diagnosi è una grave lussazione scomposta della mano e verrà operato a giorni, mentre per il tallonatore argentino si parla di una lesione muscolare alla coscia. Per entrambi, anche se manca l’ufficialità del comunicato di Treviso, si parla di circa 2 mesi di stop e, dunque, nella migliore delle ipotesi dovrebbero tornare disponibili nella seconda metà di marzo.

Con il Sei Nazioni alle porte, va detto che gli impegni dell’United Rugby Championship saranno centellinati e i due giocatori salteranno sicuramente le sfide con Leinster e Glasgow Warriors, mentre sono in dubbio anche le partite di fine marzo con Scarlets e Connacht. Di fatto poche partite, ma Marco Bortolami si ritrova con la rosa ridotta all’osso.

Attualmente sono 18 i biancoverdi convocati con l’Italia e anche se non tutti dovessero venir confermati per i primi impegni nel Sei Nazioni, sicuramente Treviso dovrà fare a meno di molti titolari per le prossime partite. E l’aggiunta di due pedine come Smith e Bernasconi non aiuterà nella scelta di un XV competitivo per le prossime sfide. E con Lucchesi e Nicotera convocati da Quesada sarà la sostituzione di Bernasconi a numero 2 a creare più grattacapi allo staff tecnico della Benetton Treviso.

