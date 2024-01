Rugby, in Serie A Elite niente passi falsi per Viadana e Fiamme Oro

Si sono disputati oggi i primi due match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e in scena sono andate le sfide tra il Mogliano e il Viadana, con gli ospiti che puntavano a confermarsi in vetta alla classifica; e tra Fiamme Oro e Vicenza, con i poliziotti chiamati a una netta vittoria per restare in corsa per i playoff. Ecco come è andata.

Il Viadana torna provvisoriamente solo al comando della Serie A Elite Maschile grazie alla vittoria con bonus conquistata sul campo del Mogliano Rugby per 31-40 nell’undicesima giornata del massimo campionato. Vittoria e punto bonus davanti al pubblico amico anche per le Fiamme Oro, che alla “Gelsomini” battono i Rangers Vicenza imponendo agli uomini di Andrea Cavinato la nona sconfitta consecutiva. I poliziotti di Guidi salgono al quarto posto raggiungendo il Petrarca Padova e scavalcando il Valorugby Emilia che nel posticipo domenicale del 28 gennaio farà visita proprio ai padovani.

Serie A Elite – XI giornata

Fiamme Oro v Rangers Vicenza 47-17

Mogliano v Viadana 31-40

Rovigo v Colorno

Petrarca Padova v Valorugby Emilia

Serie A Elite – Classifica

Viadana punti 37; Rovigo* 32; Colorno* 29; Petrarca Padova*, Fiamme Oro 27; Valorugby Emilia* 25; Mogliano 17; Lyons Piacenza 15; Rangers Vicenza* 2. *una partita in meno

Foto: Luigi Mariani / IPA Sport