Rugby, doppia sfida sudafricana per Treviso e Zebre negli ottavi di Challenge Cup

Si è chiusa nello scorso weekend la fase a gironi della Challenge Cup 2023-2024 di rugby: si sono decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, che si disputeranno nel primo weekend di aprile. Per la prima volta ai play-off arrivano entrambe le franchigie italiane, con il Benetton Treviso che ha vinto il proprio girone, mentre le Zebre Parma hanno acciuffato la qualificazione in extremis.

Sarà doppia sfida sudafricana per le due formazioni italiane: il Benetton Treviso, che avrà il vantaggio del fattore campo, ospiterà a Monigo i Lions di Johannesburg, mentre le Zebre Parma saranno impegnate in casa degli Sharks di Durban. Due sfide sicuramente non facili, ma neppure proibitive per le formazioni italiane.

Dal lato del tabellone del Benetton Treviso c’è l’altro ottavo di finale tra Pau e Connacht, con la vincente che affronterà chi si imporrà a Monigo. Gli altri due ottavi di finale del lato biancoverde del tabellone prevedono Gloucester-Castres ed Ospreys-Sale Sharks.

Dal lato delle Zebre Parma, invece, l’ottavo di finale che deciderà l’avversaria di Zebre o Sharks ai quarti vedrà affrontarsi Edimburgo e Bayonne, mentre le altre due sfide che chiudono il turno vedranno in campo Montpellier ed Ulster da un lato e Clermont e Cheetahs dall’altro.

OTTAVI DI FINALE CHALLENGE CUP 2023-2024 RUGBY

Sharks – Zebre Parma

Edimburgo – Bayonne

Montpellier – Ulster

Clermont – Cheetahs

Gloucester – Castres

Ospreys – Sale Sharks

Benetton Treviso – Lions

Pau – Connacht

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise