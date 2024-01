Rugby 7 femminile, a Perth nelle SVNS trionfo dell’Irlanda

Si è disputata questo weekend la tappa di Perth delle HSBC Svns, il tour mondiale di rugby a sette. E in campo femminile le sfide sono state molto equilibrate, con una tappa che ha regalato spettacolo ed emozioni. Ecco come è andata.

Nella fase a gironi a spiccare sono Nuova Zelanda e Francia, che chiudono la prima fase del torneo a punteggio pieno, con tre vittorie a testa. Nella pool A, invece, la Gran Bretagna precede l’Australia con entrambe le formazioni con due vittorie e un ko. Passano ai quarti di finale anche Fiji, Irlanda, Canada e Stati Uniti.

Nei quarti di finale, però, le dominatrici della prima giornata cadono malamente. La Francia, infatti, cede 5-21 con gli USA, mentre la Nuova Zelanda ha la sfortuna di incontrare le forti australiane – vincitrici delle prime due tappe – che si impongono 24-14. Vittorie di misura, infine, per la Gran Bretagna che supera il Canada 7-0, mentre l’Irlanda vince in extremis contro le Fiji per 14-12.

Le semifinali vedono, dunque, di fronte Australia-USA e Irlanda-Gran Bretagna. E si tratta di due sfide senza storia, con le australiane che si impongono con un netto 24-7, mentre le irlandesi superano la Gran Bretagna 31-7. Dunque, finale tra Australia e Irlanda e le padrone di casa che non conquistano la terza vittoria in altrettante tappe della SVNS e Irlanda che si impone 19-14.

Foto: World Rugby – Paul Kane/Getty Images