Resta solo Sinner per l’Italia agli Australian Open nel tabellone maschile: il ranking dei 5 azzurri eliminati

Dei sei azzurri presenti al via del tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2024, il solo Jannik Sinner è approdato agli ottavi di finale. Sebbene tutti i sei italiani abbiano vinto all’esordio, ben quattro si sono fermati poi al secondo turno.

Si tratta di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, con Flavio Cobolli che ha poi alzato bandiera bianca nel terzo turno. Per i cinque azzurri eliminati, però, almeno al momento, c’è la consolazione di aver migliorato la posizione nel ranking ATP rispetto a lunedì scorso.

Il 29 gennaio, inoltre, ci sarà il best ranking per Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, mentre saranno comunque in salita Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Di seguito il ranking dei cinque azzurri eliminati agli Australian Open 2024 di tennis.

RANKING ATP ITALIANI ELIMINATI 29 GENNAIO 2024

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 15 gennaio: 1440, 28° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 10 (Primo turno Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 50 (Secondo turno Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1480, 26° posto virtuale.

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI

Ranking lunedì 15 gennaio: 1077, 41° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 16 (Terzo turno qualificazioni Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 50 (Secondo turno Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1077, 37° posto virtuale.

CLASSIFICA ATP LORENZO SONEGO

Ranking lunedì 15 gennaio: 1000, 46° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 45 (Secondo turno Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 50 (Secondo turno Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 1005, 45° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 15 gennaio: 617, 100° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 9 (Ottavi Challenger Tenerife 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 130 (100 Terzo turno + 30 Qualificazioni Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 738 punti, 76° posto virtuale.

RANKING ATP GIULIO ZEPPIERI 29 GENNAIO

Ranking lunedì 15 gennaio: 487, 133° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 8 (Secondo turno qualificazioni Australian Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: 80 (50 Secondo turno + 30 Qualificazioni Australian Open 2024).

Ranking lunedì 29 gennaio: 559, 108° posto virtuale.

