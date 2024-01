Ranking ATP, Matteo Arnaldi in corsa per la top40: fondamentale il prossimo turno a Brisbane

Matteo Arnaldi ha iniziato bene la sua avventura in Australia. Il ligure ha sconfitto in un match particolarmente lottato il magiaro Marton Fucsovics e si è qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Un risultato che in classifica si traduce nel rafforzamento del 44° posto nella classifica mondiale, ma gli obiettivi di Matteo sono ambiziosi.

E quindi, se dovesse battere lo slovacco Lukas Klein nel prossimo turno, Arnaldi guadagnerebbe la posizione n.39 virtuale e quindi entrerebbe in top-40. Un traguardo di sicuro spessore per chi, esattamente un anno fa, era abbondantemente fuori dai migliori 100 tennisti del mondo. E se tutto dovesse proseguire?

Se il giocatore nostrano dovesse raggiungere le semifinali, allora arriverebbe a 1112 punti che potrebbe valere il posto n.37 nella graduatoria. Si tratta di calcolo indicativi, visto che sono diversi i giocatori impegnati nei vari tornei e quindi quello che forniamo è una “stima”. Un percorso che potrebbe portarlo, in caso di successo finale, a 1262 punti, ovvero n.34 del ranking ATP virtuale.

Di seguito le proiezioni:

PROIEZIONI RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ottavi di finale: 1037 punti (n.44 virtuale)

Quarti di finale: 1062 punti (n.39 virtuale)

Semifinale: 1112 punti (n.37 virtuale)

Finale: 1177 punti (n.35 del ranking)

Vittoria torneo: 1262 (n.34 del ranking)

Foto: LaPresse

